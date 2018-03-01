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Arsenal Manchester City CANLI izle | Arsenal Manchester City kaç kaç ?

İngiltere Premier Lig'de Arsenal bu akşam Manchester City'i konuk edecek. Peki Arsenal Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda? Arsenal Manchester City Şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! İdman tv maçı canlı veriyor mu ? Detaylar haberimizde.

Arsenal Manchester City CANLI izle | Arsenal Manchester City kaç kaç ?

01 Mart 2018 11:46

İngiltere Premier Lig'de 27 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 45 puanla 6. sırada yer alan Arsenal,27 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lider durumda bulunan Manchester City ile karşılaşıyor. Peki Arsenal Manchester City ne zaman saat kaçta ve mücadeleyi hangi kanallar şifresiz veriyor ? Futbolseverlerin ayrıca merak ettikleri bir başka konu maçı idman tv canlı olarak yayınlayacak mı ? İşte tüm bu soruların yanıtları bu sayfada yer alıyor...

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Sane, Sterling, Agüero

Arsenal: Ospina, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal, Ramsey, Xhaka, Wilshere, İwobi, Mesut Özil, Aubameyang

Arsenal Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?

Arsenal Manchester City maçı bu akşam saat 22:45'de başlayacak. Karşılaşmayı Azerbaycan'da yaşayan vatandaşlar ise idman tv'den mücadeleyi canlı olarak izleyebilecekler. Ayrıca karşılaşmanın canlı skor takibi bu haberde yer alacak.

Arsenal Manchester City Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

 

 

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