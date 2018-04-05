Diğer
Kategoriler

Arsenal, yarı finale göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, CSKA Moskova'yı 4-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

Arsenal, yarı finale göz kırptı

05 Nisan 2018 23:58

İngiliz ekibi Arsenal, UEFA Avrupa Lig çeyrek final ilk maçında Emirates Stadyumu'nda Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti. Karşılaşma oldukça tempolu başladı. 9. dakikada ev sahibi ekip Ramsey'in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım 15. dakikada Aleksandr Golovin eşitliği yakaladı. 23. dakikada Arsenal, Lacazette'nin penaltı golüyle yeniden öne geçerken, 28. dakikada Mesut Özil'in asistinde Ramsey farkı 2'e çıkardı. 35. dakikada yine Mesut Özil'in asistiyle bu kez Lacazette fileleri havalandırdı ve Arsenal, soyunma odasına 4-1 üstün girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi gelmeyince İngiliz ekibi sahadan 4-1 galip ayrılarak turu araladı. 

Öte yandan gecenin diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı: 

Atletico Madrid: 2 - Sporting Lisbon: 0
Lazio: 4 - Salzburg: 2
Leipzig: 1 - Marsilya: 0  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç