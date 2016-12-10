Dünyanın en iyi altyapı sistemlerinden biri olan Arsenal Soccer School, Türkiye'de faaliyete girmesinin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar İngilizce futbol eğitiminden, spor psikolojisi uzmanına, bireysel antrenörlerden, spor pedagoguna kadar birçok yeniliği Türk futbol altyapı sistemine aktaran Arsenal Soccer School Emsey Hospital ile sağlık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ümraniye Futbol Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Medyadokuz'un üstlendiği lansmanda Arsenal Soccer School Kurucu Ortakları Nihat Uğurlu ve Ertem Şener, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile Emsey Hospital Genel Müdür Yardımcısı Dr. Göksel Bahadır katılım gösterdi. Yapılan anlaşmaya göre hastane, akademiye ileri tıp teknolojisi ve tam donanımlı tanı-tedavi üniteleriyle destek verecek. Ayrıca Hasköy ve Ümraniye'deki tesislerinde hafta sonları antrenman boyunca sağlık personelini akademinin hizmetine sunacak. Bu organizasyonun içerisinde yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Emsey Hospital Genel Müdür Yardımcısı Dr. Göksel Bahadır, "Eskiden sokak aralarında maç yapardık. Sporla alakamız bu şekildeydi. Günümüzde maalesef bu da kalmadı. Sokaklarda top oynayan çocuklar da göremiyoruz artık. Çocuklarımız artık ancak bu şekilde profesyonel organizasyonlarla spor yapabilecek. Bunu da bir bütün olarak düşünmek lazım. Herhangi bir sağlık probleminde biz de organizasyonun içinde yer almak istiyoruz. Problem oluştuğu zaman burada ya da hastanemize getirilerek müdahalede bulunmak istiyoruz" dedi.

"Futbol sadece futbol değildir"

"Futbolun sadece futbol olmadığını, onun birçok şeyden ibaret olduğunu sürekli olarak konuşuyoruz" diyen Arsenal Soccer School Kurucu Ortağı ve Spor Yorumcusu Ertem Şener, "Önce eğitim sloganıyla yola çıktık. Bu felsefe ile yola devam ediyoruz ve edeceğiz. Önce öğretmek ve öğrenmek istiyoruz. Bu bağlamda da sınırlarımızın içerisinde kalmak istiyoruz. Bugün futbol denildiği zaman en büyük eksikliklerden olan sağlık konusuyla ilgili olarak da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisi olduğu için de Emsey Hospital ile anlaşmış bulunuyoruz. Arsenal Soccer School olarak hastanemize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arsenal Soccer School Kurucu Ortağı Nihat Uğurlu da çocuklara vereceği sağlık hizmetinden dolayı Emsey Hospital'a teşekkürlerini iletti.

"Daha önceden kulüplerin böyle bir imkânı yoktu"

Altyapı faaliyetlerini her daim desteklediğini bildiğimiz deneyimli teknik adam Yılmaz Vural da genç sporculara destek olmak amacıyla geldiği toplantıda şu açıklamalarda bulundu: " Amatör Sporcular Konfederasyonu bu sene ilk defa meclisten bir karar çıkardı. Daha önceden kulüplerin böyle bir imkânı yoktu. Kardeşlerimizin kurduğu Arsenal Soccer School'da böyle bir imkânı Emsey Hospital'in sağlaması çok önemli bir şey. Ben bunun farkında olduğum için tüylerim diken diken oldu."

SİNEM ERYILMAZ