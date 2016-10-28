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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil de 'İçerde'

İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal formasıyla harika bir performans sergileyen Mesut Özil'in Instagram'dan paylaştığı bir gönderi dikkat çekti

Arsenalin yıldızı Mesut Özil de İçerde

28 Ekim 2016 23:35

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Show TV'de yer alan 'İçerde' dizisinin büyük hayranı çıktı

Öyle ki bu hayranlığı Özil'in 9.3 milyon takipçili hesabına da yansıdı.

MESUT ÖZİL 'İÇERDE'

Mesut Özil, Instagram'ın Snapchat'e rakip olarak devreye soktuğu 'hikaye' özelliğini kullanarak 'İçerde' dizisinden bir sahneyi paylaştı.

Alman milli futbolcu Mesut Özil diziden görüntüleri barındıran kısa videoyu #icerde hashtagı ile paylaştı.

Paylaşımı dizinin fanları tarafından hemen farkedilen Özil'in sıkı bir İçerde izleyicisi olduğu görüldü.

ÖZİL, TV8'E DE MİSAFİR OLMUŞTU

Mesut Özil, daha önce de Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalına konuk olup Alp Kırşan'ın sunduğu çocuk programına kısa süreliğine misafir olmuştu. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: almanya, dizi, hikaye, içerde, Instagram, mesut içerde, Mesut Özil


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