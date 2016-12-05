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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, rekor kırdı!

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil rekorlara doymuyor

Arsenalin yıldızı Mesut Özil, rekor kırdı!

05 Aralık 2016 22:50

Haftasonu oynanan West Ham United maçında bir asist yapan ve bu sezonki 8. golüne imza atan Özil kendi rekorunu egale etti

Mesut Özil daha önce oynadığı takımlarda toplamda en çok 27 gol atmıştı. Bu 27 golü Real Madrid'de filelere gönderen süper star Arsenal formasıyla West Ham'a attığı gol ile 28. golünü buldu ve kendi rekorunu kırdı.

Mesut Özil, daha önce Schalke'de 1 gol, Werder Bremen'de 17 gol ve Real Madrid formasıyla 27 gol atmıştı. 

MESUT'UN ASIL İŞİ ASİST! TAM 200 TANE...

İspanya'da oynadığı dönemde asistleri ile Cristiano Ronaldo'yu besleyen Özil, daha sonraki adresi İngiltere'de de 'asist canavarı' olarak önlendi.

Özil, West Ham maçında Arsenal formasıyla 45. asistini yaptı. Mesut'un yapmış olduğu bu asist, kariyerinin de 200. asisti oldu.

Mesut Özil, bu sezon Arsenal formasıyla toplam 18 maça çıkarken, 8 gol ve 5 asist üreterek güzel bir istatistik yakaladı.

Özil'in bu süper performansı sonrası ismi tekrar eski takımı Real Madrid ile anılmaya başladı. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: arsenal, asist, göl, Mesut Özil, Real Madrid, rekor kırdı


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