Bayrampaşa Tekstil Merkezinde çalışan Şerafettin Kurt’un Anadolu’nun çeşitli illerine göndermek için paketlediği kıyafetler, müşterisi ile ilgilenirken, kapısının önünden çalındı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan ve güvenlik kamerasına takılan hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekiciydi. Önce pasaj içinde gözlem yapan hırsız, ardından nakliyeci olduğunu söyleyerek ağır çuvalı kaldırmak istedi. Ancak ağırlık karşısında zorlanan hırsız bu kez esnaftan yardım talep etti. Şerafettin Kurt’un yıllardır birlikte çalıştığı esnaf komşuları olaydan habersiz hem hırsızın sırtına çuvalı yükledi hem de pasajdan çıkabilmesi için kapıyı açtı. Çok geçmeden dükkan önündeki mallarının çalındığını fark eden Şerafettin Kurt, çareyi kamera kayıtlarını incelemekte buldu. Görüntülerde ise arkadaşlarının yardım ettiğini görünce şok oldu.

O anları “trajikomik” olarak nitelendiren Şerafettin Kurt yaşadıklarını şu sözler ile anlattı: “İçeride müşteri ile ilgilenirken bir baktım çuval yok. Daha sonra dışarıda diğer esnaf arkadaşlara sordum onlar da 'biz kargocuya verdik' dediler. Meğerse hırsızmış. Kamera kayıtlarından zaten yardım istiyor. Arkadaşlarda sırtına koyuyor, kapıyı açıyorlar. Biz de kamera kayıtlarını görünce bunu nasıl yaptınız diye çok şaşırdık, güldük” dedi.

“Enayi yerine konduk”

Bilmeden hırsıza yardım ettiğini anlatan Ahmet Faruk Atilla, “İki kişi, burada çuvalı görmüşler komşunun dükkanında. Ondan sonra gelip çuvalı almak istedi, biz de nakliyecilerin elemanı zannettik. Yan komşum da yanımdaydı çuvalı sırtına alırken yardım ettik. Resmen enayi yerine konduk” dedi.

Selim Bayraktar



