Arslan: 'Bugün takımı inanç ayakta tuttu'

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Akhisaspor evinde konuk ettiği Göztepe'yi Josue'nin ayağından bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, sözlerine Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başladı. Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

“Önemli bir maçtı. Çok kırılganlık yaşadık. Kasımpaşa maçının 55 dakikası çok iyi oynadık ama yediğimiz golden sonra maçı devam ettirememiştik. İnancımız bitmişti. Bugün maçın başında golü bulduk. Türkiye liginde sadece profesyonellik ile değil biraz da yürekten oynayarak, duyguyu da katmak gerekiyor. Takımımız bugün yürekten ve içten oynadı. Galibiyette bu büyük bir etkendi. İkinci, üçüncü pozisyonları da bulduk. Skoru arttıramayınca da kazanamayan takımın stresini yaşamak da gayet doğaldı. Maçın sonlarında bulduğumuz pozisyonlar gol olsa belki daha bir nefes alma şansımız olurdu ama atamayınca da son dakikalar bizim için çok zor geçti. Dany'i sakat verdik bir pozisyonda. Takım yürekten oynarken birileri sakatlanabilirdi. Onlar da fedakarca mücadele ettiler.”

“Sevilla siklet olarak bizden farklı bir takım”

Takımda kaliteli ayakların olduğunu kaydeden Arslan, şöyle devam etti:

“Takımımız tecrübeli oyunculardan kurulu. Bu kalite ve tecrübeye duyguyu ve mücadeleyi katmamız gerekiyordu. Bugün biraz o bizim için kazanılmış oldu. Sevilla siklet olarak bizden farklı bir takım. Oradaki mağlubiyetten sonra 17 saat yol geliyoruz. Sakatlanan oyuncularımız var. Tecrübeli bir takım olduğumuz için de toparlanma seviyelerimiz biraz daha güç. Bunun hepsinin ötesinde bu mazeretleri kapatabilecek bir inanç vardı bugün. Bugün takımı inanç ayakta tuttu. O yüzden kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum.”

“İlk yarı için 18 puan gibi bir hedef koyduk”

İlk yarıda hedefledikleri bir puan olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Arslan, “Biz en son konuşmamıza göre 18 puan gibi bir hedef koyduk. İnşallah ona ulaşabilirsek ikinci yarı bizim takımımız 22-23 puanları bulur. O zaman sıkıntı yaşamadan lige devam edebiliriz. Ufak tefek küçük sapmalar olabilir ama hedeflediğimiz bu. Bizim takımımız güçlü hale gelirse ben içeride-dışarıda ayrımı da yapmıyorum. Fatih hocanın da dediği gibi ‘saha sonuçta. Aynı ebatlar, aynı sahalar. Senin takımın iyiyse her takımı her sahada yenersin” şeklinde cevap verdi.

Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ

