‘Art Zone’ kapılarını ‘Change over’ sergisi ile açtı

Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden Nuhoğlu, Dalgıç ve Lejant’ın birlikte hayata geçirdiği Cubes Ankara projesindeki yeni sanat merkezi Art Zone’un açılışına; Nuhoğlu Dalgıç ve Lejant Proje Ortaklığı CEO’su Hüseyin Tekin, Dalgıç GY Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç ve Lejant Proje Yönetim Kurulu Başkanı Arif Balaban ve Nuhoğlu İnşaat Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Nuhoğlu ile birlikte Ankara ve İstanbul’dan cemiyet, kültür ve sanat yaşamının değerli isimler katıldı.

Organizasyon yetkililerini açıklamasına göre ünlü sanatçı Yiğit Yazıcı’nın küratörlüğünü üstlendiği Change Over sergisi farklı ülkelerden 9 sanatçının 54 eserinden oluşuyor. Francois Panzani, Laurens Tan, Maximo Gonzales, Romero Biritto, Ahmet Çelikbaş, Barış Sarıbaş, Burcu Urgut, Serdar Akkılıç ve Mustafa Yılmaz’ın eserlerinden oluşan Change Over sergisi 1 ay boyunca Çukurambar’daki Art Zone Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

Art Zone ile Cubes Ankara daha inşaat halindeyken sanat ile buluşuyor

Art Zone’un sadece bir sanat merkezi değil, şehri besleyen ve şehrin sanata olan ihtiyacından da beslenen bir fikir olarak ortaya çıktığını söyleyen Nuhoğlu Dalgıç ve Lejant Proje Ortaklığı CEO’su Hüseyin Tekin, Cubes Ankara projesinin ruhunu oluşturan ve projeye artı değer katan en önemli unsurların başında sanatın geldiğini belirtti. Tekin: “Bu vizyondan hareketle daha projemizin inşaatı sırasında projemizin sanat ile olan ilişkisini hayata geçirelim istedik ve değerli sanatçımız Yiğit Yazıcı’nın küratörlüğünde Art Zone’un ilk sergisini açtık. Yılın her döneminde birçok sanatsal faaliyete ev sahipliği yapmasını hedeflediğimiz Art Zone daha Cubes Ankara projesi inşaat halindeyken Ankaralılar için bir buluşma noktası olacaktır. Umuyoruz ki Cubes Ankara tamamlandığında sadece projede yaşayanlar değil tüm Ankaralıların istifade ettiği önemli bir merkez niteliği kazanacaktır” dedi.

Art Zone Anadolu Binenali’nin ilk kıvılcımı

Cubes Ankara projesindeki tüm fonksiyonları birbirine bağlayan, onları ortak bir paydada buluşturan en önemli unsurların başında sanatın geldiğine dikkat çeken Nuhoğlu Dalgıç ve Lejant Proje Ortaklığı CEO’su Hüseyin Tekin, Art Zone’un zamanla Ankara merkezli tüm Anadolu’yu kapsayacak bir bienalin ilk kıvılcımı olacağını söyledi. Tekin: “Burada sadece resim ve heykel sergileri veya workshoplar olmayacak sanata dair ne varsa Art Zone içerisindeki yerini mutlaka alacak ve Art Zone sadece Cubes Ankara projesi için değil kentin kültür-sanat hayatında da önemli bir buluşma noktası olacak” şeklinde konuştu.

Ankara ve İstanbul’dan birçok davetlinin katıldığı Art Zone’un açılışında sahne alan ünlü caz solistlerinden Melis Sökmen’in keyifli müzikleri eşliğinde davetliler eğlenceli vakit geçirdiler. Cubes Ankara projesi içerisinde bin 500 metrekare alan üzerinde yer alan Ankara’nın yeni sanat merkezi Art Zone’un bu ilk sergisinin ardından yıl boyunca farklı birçok serginin yanı sıra resim ve heykel atölyeleri, workshoplar ve daha birçok kültür sanat faaliyeti ile Ankaralı sanat severle buluşacağı bildirildi.