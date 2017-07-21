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Artan kısırlığa dikkat

Gebelikten korunmak için herhangi bir yöntem kullanmadan cinsel ilişkide bulunan kadınların yüzde 80-85'inin bir yıl içinde gebe kalabildiğini belirten Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Osman Denizhan Özgün, kısırlık sorununa karşı çiftlere korunma yöntemlerini hekime danışarak belirlemelerini önerdi.

Artan kısırlığa dikkat

21 Temmuz 2017 12:13

Çiftlerin çocuk sahibi olmak istese de, istemese de öncesinde mutlaka doktora danışmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Özgen, "Tetkiklerinizi yaptırın. Çocuğunuzu kucağınıza alacağınız güne doktorunuzla birlikte karar verin" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Osman Denizhan Özgün, anne adayının, bir kadın doğum uzmanına düzenli muayenelerini olup tetkiklerini yaptırıyor ve kendisine en uygun doğum kontrol yöntemi ile korunuyorsa gebe kalamama gibi bir riskin söz konusu olmadığını belirtti. Dr. Özgün, "Kadında doğurganlık belirtilerine dayalı gebelikten korunma yöntemleri, takvim yöntemi, emzirmeyle korunma, erkekte geri çekme (dışarı boşalma) gibi yöntemlerdir. Doğal yöntemlerin uygulaması kolay ve yaygın olmalarına karşın etkinlikleri azdır. Dolayısıyla günümüzde modern ve etkili korunma yöntemleri uygulanmalıdır" ifadelerini kaydetti.

Op. Dr. Osman Denizhan Özgün, tıbbi korunma yöntemlerini ise şöyle sıraladı:  "Prezervatif (kondom, kılıf), vajinal engeller (diyafram, sperm öldürücü krem, köpük, fitil), rahim içi araçlar (RİA-spiraller), hormonal yöntemler (doğum kontrol hapları, iğneleri), tüplerin (kanalların) bağlanması yani cerrahi yöntem ile vazektomidir (erkekte sperm kanallarının bağlanması)."

Prezervatifin cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasını engelleyen tek yöntem olarak öne çıktığını söyleyen Dr. Osman Denizhan Özgün, "Koruyuculuk oranı yüzde 95-98 olup, sağlığa hiçbir zararı yoktur. Diyafram ve sperm öldürücüler bir arada ve doğru kullanıldığında etkinlikleri artar. Rahim içi araçlar ise çıkarıldığında doğurganlık kısa sürede geri döner. Spiraller, rahim içinde 1-5 yıl kalabilir. Bazıları progesteron hormonu içerir. Yan etkileri azdır, kontrolleri düzenli olarak yapılırsa 10 yıl süre ile yüzde 98 oranında korur. Hormonal yöntemler (doğum kontrol hapları, iğneleri); hemen hepsi, yumurtlamayı durdurur, rahim ağzı tıkacını kalınlaştırarak spermin rahim içine girmesini engeller, rahim içi zarını inceltirler. Haplar kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından ikisini (östrojen ve progesteron) içerir. Doğru kullanıldığında çok etkilidir. Tüplerin bağlanması; kadınlarda yumurtanın geçtiği rahim kanallarının kapatılması ya da bağlanması işlemidir. Vazektomi ise erkeklerin testislerinde depoladıkları sperm hücrelerinin, cerrahi müdahalelerle kalıcı olarak geçişlerinin engellenmesi işlemidir" dedi.

Dr. Özgün, istenmeyen gebelik durumlarda ailelerde huzursuzluk ve gebeliği sonlandırma isteği olabileceğini fakat kürtajın bir aile planlaması yöntemi olmadığını belirtti. Dr. Özgün, "Henüz gebelik oluşmadan kürtaj yerine etkin, modern aile planlaması yöntemlerini kullanmak ve lüzumsuz müdahalelerden kaçınmak büyük önem taşır" ifadelerini kaydetti.  

Etiketler: kısırlık


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