Artan trafik problemine karşı ‘Paylaşımlı Yolculuk’ önerisi

Yıldan yıla artan trafik probleminin çözümüne ilişkin ‘Paylaşımlı Yolculuk’ önerisi getirildi. Ring Servis Genel Müdürü Hakan Yaralı, bu yöntemin trafik problemine, çevre kirliliğine ve ekonomik büyümeye çok ciddi katkı sağladığını belirtti.

İstanbul’un nüfus olarak her yıl ortalama yüzde 1,3 ile yüzde 1,9 arasında büyümekte olduğunu ve de yeni yapılan yollar ile toplu taşıma hatlarının bu büyümeye eşlik edemediğini söyleyen Yaralı, “Yıldan yıla artan bu artış büyük bir trafik problemini de beraberinde getirmektedir. Trafik problemi olarak sadece trafikteki bu kalabalığı, trafiğin sıkışmasını ele alırsak konuyu basitleştirmekten öteye geçemeyiz” dedi.

Çalışanların veya şehirde yaşayan bireylerin bu trafik problemleri sebebiyle motivasyon, verimlilik, performans eksikliği gibi sorunlar yaşadığının da altını çizen Yaralı, “Ekonomik olarak da fazla yakıt tüketmek, trafiğin yavaş ilerlemesine istinaden iş kayıpları ve de çevreye salınan egzoz gazları sebebiyle de çevre kirliliği gibi çok da fazla gözükmeyen, aslında ülke geleceği açısından çok daha ehemmiyetli bir durum ortaya çıkmaktadır. Trafik gibi birçok sosyoekonomik yönü olan böylesi karmaşık problemlerin çözümü için inovatif düşünmek de çözümün bir parçası. Yeni yol ve metro yapılarak bu problemi çözmeye çalışmanın yanında, ülke genelinde teşvik edici, kapsamlı önlemler almak ve geliştirmekte büyük önem arz etmekte. Bununla beraber İnsanlarımızı, ülke genelinde yaşayabilecekleri, kullanabilecekleri, uyum sağlayabilecekleri yeni ve farklı seçeneklere yönlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Ring Servis uygulaması bir çok sosyoekonomik soruna da çözüm olabilecek bir alternatiftir”

Çevre dostu, sosyoekonomik hayatın sürdürülebileceği bir trafik akışının sağlanabilmesi için şehirlerin ve ulaşım sistemlerinin yeniden tasarlanması gerektiğini belirten Yaralı, “İşte bu çözümlerden birisi de paylaşımlı yolculuk yapabilmenin teşvik edici hale getirilmesi. Dünyada pek çok örneği bulunan paylaşımlı yolculuk örnekleri trafik problemine, çevre kirliliğine ve de ekonomik olarak büyümeye çok ciddi katkı sağlamaktadır. Ülkemizde de buna öncülük edecek bir uygulama (Kişiye Özel Personel Servisi) olan Ring Servis uygulaması sadece trafiğin azaltılmasına değil yukarıda bahsettiğimiz pek çok sosyoekonomik soruna da ciddi çözüm olabilecek bir alternatiftir. Ring Servis sayesinde trafikteki araç sayısı azaltılabilecek, Böylece hem trafik sıkışıklığı sorunu, hem de buna paralel salınan emisyon gaz ve oluşturduğu çevre kirliliği azaltılmasıyla da daha temiz şehirlerde yaşayabileceğiz. Uygulamaya ulaşmak isteyenler kurumun internet sitesinden, Appstore'dan ve Google Play'den ulaşabilirler" şeklinde konuştu.