Artçı sarsıntı Bodrumluları sokağa döktü

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.09'da Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Dün gece yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi sokaklarda geçiren Bodrumlular, gün boyu yaşanan sakinliğin ardından akşam ikinci bir şok yaşadı.

Son 24 saatte meydana gelen yaklaşık 200 artçı sarsıntının ardından yaşanan en büyük sarsıntı olan 5 büyüklüğündeki deprem Bodrum genelinde büyük bir paniğe yol açtı. Öğleden sonra hayatın normale dönmesiyle evlerine geri dönen vatandaşlar, depremle yine sokaklara çıktı. Yol kenarları ve boş alanlarda toplanan ilçe sakinleri, depremler sona erinceye kadar evlerine dönmemekte kararlı olduklarını söylediler. Zaman zaman artçı sarsıntıların devam ettiği ilçe genelinde tedirgin bekleyiş sürüyor.

Dün yaşanan depremin ardından Bodrum’da yerli ve yabancı turist çıkışlarının artarak devam etmesi nedeniyle hava yolu firmalarının ek seferler koyduğu öğrenildi.

Mehmet Barlas - Eren Ayhan - Onur Durmuş

