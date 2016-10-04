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Artık Bursadan İstanbul'a 20 dakikada gelebileceksiniz

Bursa'da şehrin merkezindeki Yunuseli Havalimanı'nın Milli Savunma Bakanlığı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle birlikte 20 dakikada İstanbul'a uçulacak. Büyükşehir Belediyesi filosuna yeni kattığı uçakla birlikte Gemlik Haliç arasında deniz uçağı seferlerini ise yeniden başlattı.

Artık Bursadan İstanbula 20 dakikada gelebileceksiniz

04 Ekim 2016 08:15

Bursa Büyükşehir Belediyesi, filosuna yeni kattığı deniz uçağıyla araç sayısını 4’e yükseltti. Yeni alınan uçakla birlikte Gemlik'ten Haliç'e 20 dakika olan mesafe 18 dakikaya düştü. Vatandaşlar, Bursa ile İstanbul arasını 150 liraya 18 dakikada deniz uçağıyla kat edecek. Yunuseli Havaalanı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne devriyle birlikte yakında vatandaşlar Bursa şehir merkezinden de İstanbul’a 20 dakikada ulaşabilecek.
Deniz uçaklarının kısa aranın ardından seferlerini tekrar başlattıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Gemlik ile Haliç körfezleri arasında uçan uçaklarımız 20 dakikada bu mesafeyi kat ediyordu. Yeni aldığımız yeni uçakla bu mesafeyi uçuşla 18 dakikaya düşürdük. Vatandaşlar artık 18 dakikada Haliç’e ulaşabiliyor. Türkiye’de sanayinin yüzde 60’dan fazlası Marmara bölgesinde. İstanbul, Bursa ve Kocaeli, Türkiye’nin lokomotifi. Bu konuda erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik en önemli faktör. 15 milyonluk nüfusuyla İstanbul ve 3 milyonluk nüfusuyla Bursa’nın bir birine bağlantısı çok önemli. Bursa İstanbul’la yan sanayi ve partner olarak çalışıyor. Üretimde de İstanbul’dan sonra Bursa Türkiye’de ikinci sırada. Kültürel birikim ve diğer alanlarda da ikinci sırada. Bu açıdan baktığımızda, bu erişebilirliğin sağlanması çok önemli. Biz hem denizden, hem de havadan ulaşım gerçekleştirmiştik. Bir yandan BUDO gemilerimiz çalışıyor, diğer yandansa deniz uçaklarımız ve hava taksilerimiz çalışıyor. Şimdi tekrar bu seferleri başlatmış olduk. Günde 3 sefer olacak. Bursa’dan 18 dakikada İstanbul’a giden yolcularımız 150 lira ücret ödeyecek. Onlar için en önemli kazanç zaman. Bursa’dan 20 dakika gibi bir zamanda İstanbul’a ulaşabilmek. İstanbul’un çarşısına, merkezine ve kalbine inebilmek çok mühim" dedi.

"Bundan sonra bu hizmetimiz artarak devam edecek" diyen Recep Altepe, "Şu anda belediyemizin 4 tane uçağı oldu. Bu uçaklar 12 kişi kapasiteli. Artık Bursa-İstanbul arasında çalışırken, bir yandan da Bandırma’dan gelen taleplerle Bandırma uçuşlarını da başlatmış oluyoruz. İzmir ve Çeşme’ye de Bursa’dan uçuşlar yapılacak” diye konuştu.

Yunuseli Havalimanı da açılıyor
Kısa zaman zarfında Bursa şehir merkezindeki Yunuseli Havaalanı'ndan İstanbul’a uçuşların başlayacağını bildiren Başkan Recep Altepe, “Bununla ilgili devir işlemleri Milli Savuma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Havaaalanı kısmı, 592 bin metre karelik alan belediyemize tahsis edildi. Önümüzdeki birkaç gün içinde devir işlemleri bitmiş olacak. Artık Bursa şehir merkezinden de İstanbul’a 20 dakika da uçulabilecek” şeklinde konuştu.

Burak Türker 
 

Etiketler: bursa, İstanbul


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