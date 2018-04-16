Artık 'Kötü' köylü olmak istemiyorlar

Zara ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kötü köy adıyla dikkat çekiyor. Üç hanenin bulunduğu sadece 6 kişinin yaşadığı köydeki vatandaşlar köyün isminin değiştirilmesini istiyor. Köyde dolaşan bir rivayete göre köyde ortaya çıkan bir hastalık köy sakinlerinin çoğunun yaşamını yitirmesine neden olduğu ve köyde kimse kalmayınca da köyün adının Kötü köy olarak değiştirildiği söyleniyor. Artık Kötü köy olarak anılmak istemeyen vatandaşlar köylerinin isimlerinin değiştirilmesi için imza topladılar. Kaymakamlığa başvurmaya hazırlanan köylüler köyün adının Esenyurt olmasını istiyorlar.

Kötü Köy adını duyanlar şaşırıyor

Köy sakinlerinden 72 yaşındaki Binali Koçar Kötü köyün hikayesini anlatarak, "Buranın hikayesi, burada birkaç hane oturuyorlarmış. Bir hastalık gelmiş. O hastalıktan dolayı herkes ölmüş. En sonunda bir çocuk mu kalmış bir gelin mi kalmış o da ölmüş. Ondan dolayı da buraya kötü köy denmiş günümüze kadar gelmiş. Köyün ismi de Kötü köy kalmış. Daha sonra bizim dedelerimiz Nasır mezrasındaymış. Nasırdan Kötü köye gelmişler. Buraya yerleşmişler. Burada çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Sonra da burada kalanlar İstanbul'a göçmüş. Ben kaymakamlığa gittim. Kaymakam 'Ben böyle hiç köy ismi görmedim' dedi. 'Bir dilekçe yazıp getirin' dedi. Tabi duyanlar şaşırıyor. Burası nasıl Kötü köy olur diyorlar. En güzel köy burası diyorlar. Köyün adını değiştirmem için bu köyde oturanların ismi gerekiyormuş. Bu imzaları aldım. Dilekçeyi yazıp götüreceğim Köyün ismini Esenyurt olarak düşünüyorum" dedi.

Köyde yaşayan 70 yaşındaki Nevzat Koçar ise köy adlarının değiştirilmesini istediklerini ifade ederek, "Aslında burası için ne kadar güzel yer diyorlar. Biz de buranın adının değiştirilmesini istiyoruz. Köyün adını duyunca şaşırıyorlar" diye konuştu.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

