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Artık şirketler saatlik araç kiralayabilecek

GarentaDAY Satış Direktörü Yutkun Tok, artık Türkiye'deki şirketlerinde Avrupa ve Amerika’daki gibi saatlik araç kiralama imkanlarının olacağını söyledi.


26 Ekim 2016 16:07

Bursa'da düzenlenen İnteraktif Pazarlama Zirvesi’nin ana sponsoru Garenta, Avrupa ve Amerika'daki gibi saatlik araç kiralama imkanını Türkiye'de uygulamaya hazırlanıyor. Etkinlikte konuşan GarentaDAY Satış Direktörü Yutkun Tok, Bursa'daki şirketlere kasım ayında geçerli olacak uzun dönem araç kiralamalarında yüzde 5 indirim uygulayacaklarını söyledi. Tok, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için maliyetleri düşürmenin ve tasarrufun oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Yutkun Tok, "Bu nedenle şirketlerin üzerlerindeki yükü azaltmaya çalışıyoruz. Global trendler artık iş modellerini sorgulatıyor. Araç satın alma da sorgulanan uygulamalardan biri. Çünkü taşıt almak, araştırma aşamasından itibaren kafa karıştıran, vakit ve konsantrasyon gerektiren bir süreç. Ödeme planı ise doğru yönetilmesi gereken bir diğer konu. Ayrıca satın alma ile birlikte hasar, personel ve servis gibi diğer süreçlerle de uğraşılması gerekiyor. Bir de zamanı geldiğinde aracı satmakla uğraşıyorsunuz. Garenta olarak biz müşterilerimizin bu sıkıntılı süreçlerle uğraşmaları yerine, çok daha iyi maliyetlerle tüm araç kiralama ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Garenta’nın uzun dönem kiralama markası GarentaPRO’nun kurumsal müşterilerin dışında bireysel kiralamada da uygun fiyat ve güven unsuru ile dikkat çektiğini belirten Tok, kiralamanın avantajlarını bir kez yaşayanların, hayatlarını kolaylaştıran bu hizmetten tekrar yararlanmak istediklerini ifade etti. Tok, "Avrupa ve Amerika’da ‘Y’ jenerasyonunun giderek artan bir oranda kiralama sistemini tercih ediyor. Saatlik araç kiralama, dünyada bir trend olarak yaygınlaşıyor. Bireyler ihtiyaç sürelerine bağlı olarak farklı kiralama yöntemlerini kullanıyorlar. Biz de Garenta olarak kısa ve uzun dönem kiralama hizmetlerimizin yanına, “GarentaMOOV” markamızla saatlik kiralama hizmetini eklemeye hazırlanıyoruz. Müşterilerimize sadece ihtiyaç duydukları zaman diliminde kiralama yapabilecekleri bir hizmet sunacağız. GarentaMOOV’dan hem kurumlar hem de bireyler faydalanabilecek” diye konuştu. 


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