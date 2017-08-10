'Artık Tayland'a marka başvurusu çok daha kolay'

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) yaptığı duyuruya göre Tayland, Madrid Protokolü’ne dahil oldu. 7 Kasım itibariyle de başvuru alımı başlayacak. Tayland’a marka başvurusu kolaylaşacak. Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, Madrid Sistemi’nin dünyada en etkin ve yaygın biçimde kullanılan uluslararası tescil sistemi konumunda olduğunu belirtti. Akbulut, dünya ticaret hacminin yüzde 80’den fazlasına sahip olan üye ülkelere her gecen yıl yenisinin eklendiğini söyleyerek, “Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tescil alınabilmeye olanak sağlayan sistem ile AB ve OAPI (Afrika Fikri Haklar Organizasyonu) gibi topluluklarını kapsamakta. Böylece tek bir başvuruyla çok daha kolay bir şekilde ve zahmetsizce birçok ülkede tescil alınabilmekte” diye konuştu.

“Tayland'a marka başvurusu çok daha kolay”

Tayland’ın Madrid protokolüne üye olmasının ardından açıklama yapan Akbulut, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve Tayland’ın katılımıyla 99 üye sayısına ulaşan Madrid Protokolü, firmalarımızın uluslararası marka başvurularının yapmasında kolaylık sağlamakta. Sonuç olarak ihracatçı firmalarımız 7 Kasım 2017 tarihinden itibaren Madrid Sistemine üye olan Tayland’a, protokol çerçevesinde artık kolaylıkla başvuru yapabilecekler“ şeklinde konuştu.

Akbulut, “Madrid Sistemi ile üye ülkelere ihracat yapan firmalar, markalarını en uygun maliyetle tescil ettirme olanağına kavuştular. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB’in tescil konusunda vermiş olduğu desteklerle bu maliyetlerinde yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığını göz önünde bulundurduğumuzda marka sahiplerine çok ciddi avantajlar sağlamakta” ifadelerini kullandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 373 milyar dolar olan Tayland’da 37 Türk sermayeli firma bulunuyor. Demir çelik ürünleri, inşaat malzemeleri gibi alanlarda ihtiyacı bulunan Tayland’a yatırımın artması bekleniyor. Türkiye’den Tayland’a ihraç edilen ürünler arasında demir, buğday unu ve hortum bulunuyor. Marka tescilinin kolaylaşmasının ardından marka tescil başvurusu ve Tayland’a yapılan ihracatta artış bekleniyor.