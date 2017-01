Yaklaşık 4 ay önce Suriye’nin Deyrizor kentinde Ali İsdfarec, helikopterden atılan bomba sonucu yaralandı. Öldü sanılıp morga götürülen 12 yaşındaki Ali, yaşadığı anlaşılınca Suriye’deki bir sağlık merkezine kaldırıldı. Yanlış tedavi sonucu bacağını kaybeden Ali, ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde bir eve yerleşen Ali, annesi ile 7 kardeşinin geçimini sağlayabilmek için babası İsa Hüseyin İsdfarec’le birlikte çöpten kağıt ve plastik toplamaya başladı. Tek bacağıyla ailesine destek olmaya çalışan küçük çocuğun hayatı, İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapıldıktan sonra devreye giren Sivil Düşünce Platformu sayesinde bir anda değişti. Sivil Düşünce Platformunun girişimleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ali’nin ailesine önce eşya ve gıda yardımları yapıldı. Sivil Düşünce Platformu, Ali’nin en büyük sorunu olan bacağı için de girişimlere başladı. 2016’nın son günlerinde Ali’nin protez bacağı için ölçü alındı. Yaşananları öğrenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Ali’nin bacağının en kısa sürede takılması için sponsor oldu. Bir hafta gibi kısa sürede protez bacağına kavuşan Ali, 2017’ye yeni bir başlangıçla girdi. Bacağına kavuşan Ali İsdfarec, babasıyla beraber Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Başkan Türel mutluluğu gözlerinden okunan Ali’yi yanaklarından öperken, Ali de Türel’in elini öptü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN AMPUTE TAKIMINDA OYNAYACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, daha önce Suriye sokaklarında top koşturan Ali’ye Büyükşehir Belediyesi Asat Ampute Takımı’na transfer olması teklifinde bulundu. Gözleri parıldayan Ali, “Hazır olduğumda tamam” cevabını verdi. Türel, Ali’ye üzerinde kendi imzası bulunan bir forma da hediye etti.

Ali’nin Suriye’de geçirdiği talihsiz dönemleri ve Türkiye’ye ilk geldiği anda yaşadığı sıkıntıları anlatan Menderes Türel, o günlerin geride kaldığını ve Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanların Ali için seferber edildiğini söyledi. Halep’te yaşanan insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayan Türel, “Bunun gibi yüzlerce, binlerce, on binlerce insanlık dramı söz konusu. Daha bugün biz böyle durumlara bir nebze yardımımız dokunur diye Halep’e yardım konvoyumuzu dualarla çıkarttık. İnşallah bu ve benzeri insanlık dışı eylemler bir an önce durur ve önlenir. Ülke olarak, millet olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu insanlık dışı girişimleri önleyecek her türlü fedakarlığı ülkece, milletçe yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu hainler, bu teröristler artık böylesine tabloları gördükçe inşallah bu eylemlerinden vazgeçerler. Allah ıslah etsin, eğer ıslah olmuyorlarsa da Allah’ın Kahhar ismiyle kahrolsunlar. Dualarımız bu gençlerimiz için” diye konuştu.

"O ARTIK BİZİM AİLEMİZDEN BİRİSİ"

Bacağını kaybetmeden önce Suriye sokaklarında top koşturan Ali’yi ampute takımına transfer etmek istediklerini söyleyen Türel, "Bizim engelli bir futbol takımımız var. Ali biraz küçük, büyüsün o da inşallah orada oynayacak. Orada gençlerimiz, gazilerimiz, engelli vatandaşlarımız futbol imkanı buluyorlar, spor yapıyorlar. Hayata adaptasyon döneminde fevkalade güzel bir dönem yaşıyorlar. Ali bu talihsiz saldırıyla karşılaşmadan önce futbol oynuyormuş, şimdi belki de beraber futbol oynayacağız. Onu bizim engelli takımımıza transfer ettik. Antalya Büyükşehir Belediyesi futbolcusu olarak top koşturacağına dair bize söz verdi. O bizim artık ailemizden birisi" dedi.

Ali’nin babası İsa Hüseyin İsdfarec de, Türk halkına ve devletine minnet duyduğunu ifade ederek, ülkesindeki savaşın bir önce bitmesini ve Suriye’ye geri dönmek istediklerini dile getirdi.

Babasıyla birlikte Ali’ye Antalya’ya özgü turunç reçelinden ikram eden Türel, ardından üzerinde kendi imzasının yer aldığı formayı Ali’ye giydirerek birlikte basın mensuplarına poz verdi.

(Suat Metin - Adem Akalan / İHA)