Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Basın ve İletişim Birimi aracılığıyla açıklamalarda bulunan Uzunköprü Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Şenol Aydın, Artrit hastalığı hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi.

Aydın, vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihabi bir duruma Artrit denildiğini hatırlatarak, "Ayak bileği, diz, el bileği gibi eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabilir. Romatizmal Artritin, insan vücudunda en sevdiği yerler eklem bölgeleridir. Halk arasında 'İltihaplı Romatizma' da denilen sistemik bağ dokusu hastalığıdır. Travmatik Artrit, alınmış bir darbe sonucu eklemler darbe görür. Eklemlerde ağrı, şişme ve fonksiyonunu yitirmesiyle kendisini belli eder" dedi.

Eklem (Osteoartrit) Artritte, eklemlerin zarar görmesi ile birlikte aşınma ve yıpranmadan dolayı kireçlenme meydana geldiğini belirten Aydın, "Kesin tedavisi olmamakla birlikte ağrılar en aza indirgenmeye çalışılır. Ağrı kesicilerin yanı sıra fizik tedavi de önemlidir. Diz, kalça ve bileklerde yani vücut ağırlığını taşıyan bölgelerde olan kireçlenmelerde ise kişinin kilo vermesi zorunludur. Bakteriyel Artrit, Gonokok, streptokok, stafilokok gibi eklem çevresinde oluşan bakterilerden dolayı meydana gelen bir enfeksiyondur. Enfeksiyonun ciddi olması ile birlikte cerrahi bir tedavi gerekebilir. Daha kötüleşmemesi için doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Bazı vakalarda eklemin çevresinde bulunan zarlar enfeksiyon nedeni ile zarar görebilir ve bundan dolayı eklemin hareketsiz kalması mümkündür" ifadelerini kullandı.

Aydın, Gut Artritte, vücuttaki ürik asidin atılmasında bir sorun varsa veya fazla üretiliyorsa vücutta birikmesiyle kandaki ölçüsünün artacağına değinerek, "Eklemlerde biriken ürik asit iltihaplanmaya yol açar. Kesin tedavisi olmaması ile birlikte ara ara ortaya çıkar. Yüksek tansiyon, şişmanlık ve şeker hastalığı gibi hastalıklar gutun oluşmasında ön plandadır" şeklinde konuştu.

Koray Ustabaşı