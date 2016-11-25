Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Artuklu Belediye Başkanı Emin Irmak’ın emniyetteki işlemleri sürerken, polis ekipleri bugün belediye binasında arama yaptı. Yenişehir semtinde bulunan Artuklu Belediyesi’ne gelen polis ekipleri, binanın 5. katında bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait odalarda ve Artuklu Belediyesi’nin Hukuk Müdürlüğü’nde arama yaptı.

Yapılan aramaların ardından birçok dosyaya el konuldu. Polis araçlarına taşınan dosyalar, incelenmek üzere Mardin Adliye Sarayı'na götürüldü.

Mehmet Salih Keskin

