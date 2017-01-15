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Artvin'de 3 gündür kayıp kadının cesedi bulundu

Artvin’in Borçka ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası kadının cesedi dere içinde bulundu.

Artvinde 3 gündür kayıp kadının cesedi bulundu

15 Ocak 2017 13:27

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Taraklı Köyünde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzheimer hastası Mine Cebir’i bulmak için AFAD ve Jandarma ekipleri, dedektör köpeklerin yardımıyla arama çalışması başlattı. Ekipler, yaşlı kadını, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere içinde ölü olarak buldu. Kıyıya çıkartılan Cebir’in cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderilecek. Borçka İlçesine bağlı Taraklı Köyünde ailesiyle yaşayan Cebir, 3 gün önce kaybolmuştu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Öte yandan Artvin Valisi Ömer Doğanay, dün Taraklı köyüne giderek kaybolanın kadının arama çalışmalarını yerinde incelemişti. 

Hasan Fehmi Demir


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