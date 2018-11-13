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Artvin'de anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü olarak bulundu

Artvin'de anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü olarak bulundu
Artvin'de anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü olarak bulundu

Artvin’de anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Borçka Devlet Hastanesi'nde Anestezi Teknisyeni olarak yaklaşık 3 yıldır görev yapan Enes Parlak (26) nöbetçi olduğu hastanede gecenin bir saatinde dinlenmek üzere istirahat odasına gitti. Sabah işe gelen arkadaşları kapının uzun süre kapalı olunca kapıyı açmaya çalıştılar. İçeriden kapalı olduğunu anlayan görevliler, kapıyı bu defa zorla açtıklarında Parlak'ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Parlak'ın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek.

Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olan Enes Parlak'ın aynı hastanede Laboratuvar Teknisyeni olan K.K. ile nişanlı olduğu öğrenilirken, genç kızın olayı duyunca hastane koridorlarında sinir krizi geçirdiği öğrenildi. 

Ziya Akyıldız
 

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