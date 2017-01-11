Dağın yamacına oturmuş Meydancık Köyü’nü izleyen ayının fotoğrafı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. ’Meydancık’ın doyumsuz manzarasını izleyen Boz ayı’ şeklinde yapılan paylaşım kısa zamanda büyük beğeni topladı.
Dağın yamacına oturmuş Meydancık Köyü’nü izleyen ayının fotoğrafı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. ’Meydancık’ın doyumsuz manzarasını izleyen Boz ayı’ şeklinde yapılan paylaşım kısa zamanda büyük beğeni topladı.
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