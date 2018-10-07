Artvin'de bal operasyonu

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Tarım Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince Arhavi ili ve Borçka ilçesindeki Pazar yerlerindeki tezgahlarda üzeri naylonlarla örtülü menşei belli olmayan bal ele geçirildi.

Sahte ve kaçak olduğu belirlenen ballara el konulurken Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, vatandaşlara uyarıda bulunarak bu tür ballardan uzak durmasını istedi.

Hekimoğlu, "Pazarda kontrolsüz, sertifikasız gerek içeride gerekse Sarp Sınır Kapısı'ndan gelen kontrolsüz ürünler piyasada sorun oluşturmakta. Biz de bu konuyla ilgili olarak zabıta ekiplerimizle birlikte kaçak ürünlerin üzerine gitmekteyiz. Ancak oldukça geniş alana yayılan bu tür faaliyetlerin önüne belirli ölçüde geçebiliyoruz. Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayan tedbirlerle birlikte herkes kendi görev alanında daha etkili bir şekilde devam etmesi gerekir. Bu önemsediğimiz ve önemli bir ekonomik bir girdinin unsuru olan arıcılık faaliyeti ve bal yetiştiriciliğiyle kendi yerel dağarlarımızın organik olması gibi dışarıdan gelen bu ürün derhal men etmemiz gerekmektedir. Zabıta Müdürlüğümüze bu yönde çalışma yapılması talimatı verdik. Ekiplerimiz tarafından gerekli tedbirler alındı” dedi.

Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş da "Vatandaşlarımız zahmet gerektiren bal gibi ürünlerin ucuz rakamlara satılamayacağını bilmeli ve bu konuda dikkatli davranmalı. Ucuza satılan balların içerisinde bir takım katkı maddelerinin yanı sıra glikoz bulunuyor” diye konuştu.