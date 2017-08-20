Artvin’de feci kaza: 5 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ögdem köyünde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yusufeli ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Kuşnara Mahallesi Vaslat Meziresi yakınlarında Osman Özgüler kontrolündeki 08 AN 120 plakalı bir kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Mustafa Alkan (75), Güleser Tokgöz (60) ve Melehat Günay (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Yusufeli Devlet Hastanesi’nden Erzurum’a sevk edilen Aytekin Günay ise yolda hayatını kaybederken, Mehmet Alkan ise kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevre hastanelere sevk edilen Meliha Günay, Abdi Uludağ, Nebahat Özgüler, Fevziye Günay, Yücel Günay ve araç sürücü Osman Özgüler’in ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adem Demirkıran