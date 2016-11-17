Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kireçlik Köyü Muhtarı İsmail Günbeyaz, geniş bir alanda meydana gelen heyelanın kendilerini korkuttuğunu söyledi. Çay ve fındık yetiştirilen tarım arazilerinin yanı sıra ormanlık alanda da hasar oluştuğunu belirten Günbeyaz, “Bir haftadan beri kopmalar devam ediyor” dedi.

Yaklaşık 2 km’lik bir alanda ve 250 metre genişliğindeki bölgede etkili olan heyelanın bir vadiyi doldurduğunu ifade eden Günbeyaz “Şu an bir aracımız çamur deryasında kayboldu. Heyelanın dere yatağına yakın bölgede oluşması dolayısıyla bazı bölümlerde su birikti. Bu bendin önünün açılması yeni bir heyelan oluşturabilir. Burada gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Cami hoparlörden yapılan uyarı anonsları ile yöredeki köylülerin heyelan tehlikesi nedeniyle evlerini terk etmesi istenirken, 18 evin heyelan tehdidi altında bulunduğu belirtiliyor.



Ziya Akyıldız

