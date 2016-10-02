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Artvin'de iki kardeş silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

Artvin’in Şavşat ilçesinde iki kardeş, silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Artvinde iki kardeş silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

02 Ekim 2016 19:54

Edinilen bilgiye göre, Şavşat Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Varol Demiral (46) ile özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kardeşi Özgür Demiral (36), ilçeye bağlı Lelizhan mevkiinde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Varol Demiral'a ait 08 HD 540 plakalı özel araçla Şavşat ilçesi Kireçli köyüne bağlı Lelizhan mevkiine giden 2 kardeşten Varol Demiral kafasından, Özgür Demiral ise göğsünden vurulmuş olarak bulundu.

İddiaya göre, zabıta görevlisi Varol Demiral'ın mesai arkadaşlarını arayıp, “Özgür’ü vurdum. Durumum iyi değil” diyerek bulundukları yeri tarif ettikten bir daha da sonra cep telefonu cevap vermedi. Olay yerine giden arkadaşlarından Erhan Demiral ve Vural Aymelek, “Bizi arkadaşımız aradı. Varol kardeşini vurduğunu söyledi. Biz de hemen olay yerine geldiğimizde her ikisinin de silahla vurulmuş olarak cansız bedenleri ile karşılaştık. Hemen 112 Acil servisi ve jandarmayı aradık. Biz buraya geldiğimizde her ikisinin de aralarında 3-4 metre mesafede kanlar içerisinde yattığını gördük. Varol Demiral başından, Özgür Demiral ise göğsünden vurulmuştu. Özgür Demiral’ı yere serili bir battaniye üzerinde ve arkasına ise yastık verilmiş olarak gördük” dediler.

Şavşat Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından iki kardeşin cenazeleri, Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 2009 yılında Şavşat’ta meydana gelen sel felaketinde iki kardeşin anne-babasını ve yengelerini kaybettiği, yine aynı sel felaketinde Varol Demiral'ın kızını da kaybettiği öğrenildi. 

Nurbay Usta
ARTVİN 


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