Artvin’de Kaçakçılıkla Mücadele

Artvin’in Hopa ilçesi İlçe Jandarma komu tanlığı tarafından Ekim Ayı içerisinde Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 13 bin 900 paket kaçak sigara, 168 litre kaçak alkol, 610 paket nargile tütünü, 162 paket pipo tütünü 5 gr kubar esrar, 19 adet ise uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarında kullanıldıkları gerekçesiyle ise 3 araca el konuldu.

Yapılan operasyonlar kapsamında Türkiye’deki yasal olarak bulunma süresinin doldurduğu tespit edilen ve piyasa değeri toplamda yaklaşık 140 bin TL olan 2 adet lüks marka araca el konularak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Söz konusu kaçakçılık olaylarıyla ilgili 7’si Türk toplamda 18 şahıs hakkında gerçekleştirmiş oldukları suçlardan dolayı yasal işlem başlatıldı. Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen veya çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 48 yabancı uyruklu şahıs ise sınırdışı edildi.

Hasan Fehmi Demir

