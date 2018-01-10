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Artvin’de maden çalışanları greve gitti, üretim durdu

Artvin merkez Cerattepe bölgesinde ve Murgul ilçesine bağlı Damar beldesinde madencilik faaliyetleri işçilerin greve gitmesiyle durdu.

Artvinde maden çalışanları greve gitti, üretim durdu

10 Ocak 2018 22:13

Eti Bakır A.Ş.’nin Artvin Cerattepe ve Murgul Damar’daki işletmelerinde çalışan maden işçileri eş zamanlı olarak dün gece saat 02.00’de greve başladılar. Üretimin tamamen durduğu işletmede, maaşların yükselmesi ve maaş koşullarının iyileştirilmesi talebi ile hak ettikleri maaşı alamadıklarını iddia eden işçiler, talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini dile getirdi.

Grev başlamasının ardından Eti Bakır A.Ş. yetkilileri, işçi temsilcilerini görüşmek için idari binaya çağırdığı, fakat işçilerin kesin bir sonuç almadan idari binaya gidip görüşmeyi reddettiği iddia edildi.
Eti Bakır işçileri 4/12 vardiyası araçlarının önünü keserek diğer işçileri de greve kattı. Eti Bakır A.Ş. Murgul İşletmeleri Müdürü Sinan Kabaloğlu, işçi temsilcileri ile görüşerek yüzde 20 zammı kabul ettirmeye çalıştı. Ancak işçi temsilcileri yüzde 25 zam ve iki ikramiye taleplerini tekrarladı. Kabaloğlu yüzde 20 zamda ısrar edince işçi temsilcisi direnişteki işçilere “Arkadaşlar kabul ediyor musunuz?” diye sordu. Grevdeki işçiler de hep bir ağızdan ‘‘Hayır’’ cevabı verdi. 

Hasan Fehmi Demir
 

Etiketler: Artvin, maden

 

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