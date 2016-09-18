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Artvin'de miting ve yürüyüşler 1 ay boyunca yasak

Artvin'de miting ve yürüyüş gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı.

Artvinde miting ve yürüyüşler 1 ay boyunca yasak

18 Eylül 2016 08:48

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "il genelinde, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi, 2911 sayılı kanunun 17. maddesi, 5442 sayılı kanunun 11. maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14 Eylül 2016 tarihli ve 6291 sayılı yazısı gereği karar alındığı belirtildi.
 Açıklamada, "Karar doğrultusunda, mevcut huzur ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri ve benzeri türündeki tüm etkinlikler, bu etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 19 Eylül-19 Ekim 2016 tarihleri arasında yasaklanmıştır" denildi.

Etiketler: Artvin


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