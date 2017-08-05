Artvin'de silahlı kavga:1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Olay saat 23:00 sularında Artvin merkezindeki bir eğlence mekanında gerçekleşti. İddiaya göre Y.E.(20) isimli bir şahıs bir önceki gün tartışma yaşadığı eğlence mekanına bu kez silahla geldi. Eğlence mekanında çalışan 24 yaşındaki Doğan D.'ye ateş eden Y.E.'yi durdurmaya çalışan H.Ç.(54) ve M.Y. (31) de yaralandı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Doğan D., H.Ç. Ve M.Y. olay yerine gelen ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan olduğu iddia edilen Y.E. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda ağır yaralanan Doğan D. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda karnına kurşun isabet eden H.Ç. ve ayağından vurulduğu öğrenilen M.Y.'nin ise tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Polis kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayı duyan yaralıların yakınları ise olayı duyar duymaz hastaneye akın etti.

