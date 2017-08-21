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Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Artvinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

21 Ağustos 2017 19:42

Edinilen bilgiye göre kaza, Kemalpaşa belde yolu Esenkıyı Tüneli’nde meydana geldi. Hopa istikametinden Kemalpaşa istikametine seyir halinde olan Fevzi Akbulut kontrolündeki 08 AT 337 plakalı otomobil, tünel içerisinde bulunan park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın sonucunda Fevzi Akbulut ve eşi Naide Akbulut kazada ağır yaralandı. Hopa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Naide Akbulut bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fevzi Akbulut’un ise hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Hasan Fehmi Demir
 

Etiketler: Artvin, kaza


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