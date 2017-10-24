Artvin'de virajı alamayan tır yol kenarındaki bariyer duvarına çıktı

Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Hopa ilçesi istikametinden Borçka ilçesi istikametine gitmekte olan Ali Uzuner yönetimindeki menfez boruları yüklü 02 LA 844 plakalı tır virajı alamayarak yol kenarındaki bariyer duvarına çıktı. Menfez boruları yüklü kamyonun dorsesi kaza sonrası kamyondan ayrılırken, dereye yuvarlanmaktan kurtulan tır bariyer duvarında asılı kaldı. Kazada tır şoförü Ali Uzuner hafif şekilde yaralandı.

Kazayı anlatan sürücü Ali Uzuner “Hareket halinde iken bir anda kamyonun dorsesi çıktı. Dorse arkaya, kamyon ise duvarın üstüne düştü. Biz de çok şükür kurtulduk” dedi.

Ziya Akyıldız

