Artvin'deki kazanın ateşi Bursa'ya düştü

Trabzon-Batum kara yolu üzerinde seyreden Sebahattin Kurt'un kullandığı 34 PN 8347 plakalı otomobil, Artvin'in Kemalpaşa ilçesine geldiğinde, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 81 DU 663 dorse plakalı TIR'a yandan çarptı. Büyük bir gürültü ile yaşanan çarpışmada otomobilin ön kısmı TIR'ın altına girdi. Kaza yeri savaş alanına dönerken yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinin karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun personeli yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda Polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan Sebahattin Kurt ve Mehmet Çırak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Arka sağ koltukta oturan Mücahit Çırak ise otomobilde sıkıştı. Kaza yerine gelen acil servis ekipleri Mücahit'in öldüğünü belirledi. Otomobilin çarptığı TIR'ın bir gündür aynı yerde park halinde olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Musa Öztürk