Artvin'in 97 yaşındaki dedesi hâlâ kayalara tırmanıyor!

Artvin'de yaşayan 97 yaşındaki namı diğer "Örümcek dede", fındıklığına daha kestirmeden çıkmak için yamaçtaki kayaları kendi imkanları ile temizleyerek yol yapmaya çalışıyor. Ferhat dede, 97 yaşına ve kamburlaşan haline rağmen kayaların üzerinde elindeki demir çubukla birinden diğerinin üzerine atlarken, ölümden korkmadığını söylüyor.

'Bu mezara girince huzur buluyorum'

Ölmeden mezarını yaptırdığını ve 40 yıldır bu mezarına giderek içine girdiğini ve huzur bulduğunu kaydeden Ferhat Navdar "Ben bu kayaları düşürerek bu yamacı temizleyip kendime yol açacağım. Bunu yaparken de düşebilirim ama ölümden korkmuyorum. Allah’ın bana verdiği güç ile bunu yapabiliyorum. Yoksa benim yaptığım iş pek akıllı adamın işi değildir. Benim emsallerim hepsi ya ebedi hayatlarına göç etti ya da evde yatalak hastadır. Boş durmayı sevmiyorum. Çalışmayı seviyorum. Gece bile rüyamda, lom ve kazma ile kayaları eşiyorum. Rüyalarıma giren bu kaya hikayesini beden gücü ile kendime yol yapıyorum. Yorulunca da gidip 40 yıl önce kendim için yaptırdığım mezara girerek huzur buluyorum, yorgunluğumu untuyorum” ifadelerini kullandı.

Mezarını da kimseye yük olmamak için kendisi kazdığını ve 40 yıldır hemen hemen her gün mezarını ziyaret ettiğini belirten Ferhat dede, evinden bir kilometre uzaklıktaki köy mezarlığında öldüğünde defnedileceği mezarının önce temizliğini yapıyor ve gününün yorgunluğunu gidermek için mezara girmeden Fatiha okuyor ve daha sonra kendi için kazdığı mezarın içerisine girerek orada dinleniyor. Ölüm için her şeye hazırlıklı olduğunu dile getiren Ferhat dede, elleri ile kazdığı mezarın içinde ölümü düşünüyor.

Ziya Akyıldız