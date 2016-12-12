Artvin’in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerde kar nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Son yılların en yağışlı ve soğuk kışını yaşayan Artvin’de, kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmaları yapılırken diğer yandan ise buz ile mücadele sürüyor. Artvin’de şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi geçerken Yeni Mahalle, Orköy, Atmaca mevkilerinde ise kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu. Artvin Belediyesi kurduğu kriz masası ile Alo 153 numaralı telefondan Beyaz Masa Birimine gelen ihbarları da anında değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor.