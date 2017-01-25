2017 yılının ilk İl Koordinasyon Toplantısı Artvin Valiliği’nde gerçekleşti. İl Koordinasyon toplantısına Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın yanı sıra, belediye başkanları, bölge Müdürleri, il müdürleri, kurum amirleri ve kaymakamlar katıldı.

Kurumların yıllık değerlendirilmelerinin yapıldığı toplantıda Cankurtaran Tünel İnşaatı hakkında bilgi veren Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Şirin’in sunuma müdahale eden Artvin Valisi Ömer Doğanay, "Bize biteceği tarih lazım, ne zaman biter? Ben zaten biliyorum inşaatı var, 2010 yılında başladı KİK’e gitti, orada iki kişinin çatışmasıyla, ihanetiyle bu kadar aksadı. Af edersiniz ama 2 kişinin çatışmasının bedelini Artvin ödüyor. Devletin kamu gücü, kamu parası ödüyor" dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Şirin ise, "Parasal gerçekleşmesi Nisan ayının ortasında bitecek. Sözleşmelerde bitecek. Ancak KİK sürecinde olan ihalemiz açıklanmadan biz bu kısmı da açamıyoruz. KİK süreci bittiğinde çalışmalarımız, hedeflerimiz 2017’nin sonu. Fakat KİK süreci devam ederse 2018’e de sarkar" ifadelerini kullandı.

Delme işleminin 2014 yılında tamamlandığı Cankarturan Tüneli, Artvin-Hopa arasında ulaşımının 12 kilometre kısaltacak ve kış aylarında ulaşımda yaşanan olumsuzluklarda bu tünelle giderilmiş olacak.

Hasan Fehmi Demir