Doğubeyazıt seyitlerinden Seyit Abdurrahim Hazretlerinin torunlarından olan Abdulvahap Arvas, yaklaşık iki yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Çaldıran'ın ilk belediye başkanı da olan Abdulvahap Arvas, sabaha karşı Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. 5 çocuk babası olan Arvas, Boyalar Camii'nde Van Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'nda defnedildi.

Müftü Arvas'ın akrabası ve İHA Van Bölge Müdürlüğü çalışanı Mehmet Emin Arvas’ın da amcası olan Abdulvahap Arvas’ın taziyeleri ise Halilağa Mahallesi Gölbaşı 2. Sokak'taki Akasya Evleri taziye yerinde kabul ediliyor.

Atilla İdiz