Arya ve Damla yine şaşırtmadı

2-7 Ocak tarihlerinde düzenlenen ‘Rusya/ St. Petersburg 2018 / Ninth Savhinsky International Music Competion’ adlı uluslararası müzik yarışmasına katılan piyanocu 2 genç kız, gruplarında ikincilik derecesi elde etti.

Bursa Akademiks Güzel Sanatlar Merkezi’nde Rus asıllı Elena Çekiç’ten ileri seviye piyano dersi alan genç yetenekler 2017 yılını mükemmel derecelerle tamamladıktan sonra, 2018 yılının en zorlu yarışmalarından biri için St. Petersburg’ a gitti.

8 yaşındaki Arya Su Gülenç’in yarıştığı grupta birincilik derecesi çıkmadı. Katıldığı her yarışmadan iyi derecelerle dönen Arya, bu yarışmadan da el boş dönmedi. Birinciliği az bir farkla kaçıran Arya “çok sıkı çalışmama ve hatasız performansına rağmen ancak ikinci olabildim’ dedi.

Genç yeteneklerin müzik direktörü Rüstem Avcı “bu çocuklar her şeyden önce gerek stilleriyle, gerekse geçmiş yarışmalarda elde ettikleri birincilikleriyle kendilerini zaten kanıtladılar. Biz St. Petersburg’a tereciye tere satmaya gittik ve piyano konusunda ne denli iyi olduğumuzu aldığımız derecelerle ortaya koyduk. St. Petersburg’da Rusların yanı sıra dünyanın en iddialı yarışmacılarını da izleme şansı bulduk. En az onlar kadar iyi olduğumuzu görmek bizi çok mutlu etti. Başta Nilüfer Belediyesi olmak üzere destekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 20-22 Ocak 2018 tarihlerinde Gürcistan / Tiflis Uluslararası Mozart yarışmasına bir öğrencimizle katılıyoruz. Buradan da çok iyi bir derece bekliyoruz” ifadelerini kullandı.