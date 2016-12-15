Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2015 Yılından bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımız da menajerlik görevini üstlenen Arzu Özyiğit’e Federasyonumuz’a, Milli Takımımız’a ve Türk Kadın Basketbolu’na yaptığı değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

2015 Avrupa Şampiyonası’nda beşinciliği elde eden, 2016 yılında Olimpiyat Oyunları'na katılma şansı yakalayan, Rio’da çeyrek final oynayan ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden milli takımımızın başarılarında önemli katkısı bulunan Özyiğit’e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."