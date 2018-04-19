Diğer
Kategoriler

Asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti

İstanbul’da bir binanın asansör boşluğunda inceleme yapan usta, dengesini kaybedip boşluğa düşerek feci şekilde can verdi.

Asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti

19 Nisan 2018 22:02
Asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, saat 19.45 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Zeytin Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı binada gündüz saatlerinde çalışma yapan Sedat Kuru (39) isimli mobilya ustası, akşam saatlerinde binaya gelerek 6’ncı kattan asansörün kapısını açıp incelemek istedi. Telefonun ışığıyla asansör boşluğuna bakan mobilya ustası bir anda dengesini kaybedip boşluğa düştü. Olay sonrası inşaat işçileri koşarak çevredeki vatandaşlardan yardım isteyip durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri apartman görevlilerine asansörün kapısını açtırarak Sedat Kuru’ya ulaşmaya çalıştı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Sedat Kuru’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Asansör boşluğuna şerit çeken polis ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.  

Halit Arslan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç