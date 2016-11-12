Edinilen bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi’nde yapımı süren bir inşaatta parke ustası olarak çalışan 42 yaşındaki Onur Ekiz, 4. kattan asansöre binmek istedi. İnşaat halindeki binada asansörün kapısını açan Ekiz, karanlık olduğu için asansörün katta olmadığını fark edemeyerek 4. kattan asansör boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Onur Ekiz, asansör boşluğundan çıkarılıp hemen ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Ünye İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve partinin Sosyal İşler Başkanlığını yapan evli ve 2 çocuk babası Onur Ekiz’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hamza Alp



