Tramvay yolu üzerinde bulunan üst geçitteki asansör, kullanım hatasından dolayı sürekli arızalanıyor. Bu durum Gülfinaz Şen ve oğlu 7 yaşındaki spina bifida(omurilik felci) hastası Sadık Remzi Şen'e oldukça sıkıntılı bir durum yaşatıyor. Haftanın 3-4 günü bozuk olan asansör, belediye görevlilerinin onarmasına rağmen aşırı yükten dolayı yeniden bozuluyor. Oğlunu evden tekerlekli sandalyeyle üst geçidin yanına kadar götüren Gülfinaz Şen, asansör bozuk olduğunda oğlunu sırtına alarak merdivenlerden çıkarak diğer tarafa geçiyor. Oğlunu çimlerin üzerine bıraktıktan sonra tekrar geri dönen anne bu sefer tekerlekli sandalyeyi karşıya taşıyor. Oğlunun tuvalet ihtiyacı ile birlikte, bu zorlu yolculuğu günde 4 kez tekrarlayan Gülfinaz Şen, insanlardan anlayışlı olmalarını bekliyor.

Belediye görevlilerinin asansörü onardıktan sonra aşırı yükten dolayı asansör yine bozuluyor. Evleri ve üst geçidin tramvay istasyonlarının tam ortasında yer alması üst geçidi kullanmayı gerektiriyor. Tramvay istasyonlarından dolaşarak gittikleri zaman ise yolu en az 1,5 kilometre uzatıyorlar. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Sadık Remzi Şen, çok sevdiği Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin'den akülü bir araba istedi.

"Siz de bizim yerimizde olabilirdiniz"

İnsanların duyarsızlığından şikayetçi olan Mahir Şen, "Çocuğum engelli olduğu ve okula rahatça okula gidip gelmesi için yukarıdaki okulun yanına taşındım. Fakat okul için yıkım kararı çıktı ve öğrenciler aşağıdaki okula nakledildi. Evimle okulun arasında tramvay hattı var. Bu üst geçitteki asansörlere her önüne gelen biniyor. 8 kişilik asansör. Yanındaki levhada engellilerin ve 65 yaş üstü insanların kullanması uygundur yazıyor. Ama bu asansöre önüne gelen biniyor. 8 kişilik asansöre 15-20 kişi biniyor ve asansör bozuluyor. Ben her gün işte olduğum için bütün yük eşime kalıyor. Haftanın 4 günü böyle. Belediyeyi arıyoruz, sağ olsunlar gelip yapıyorlar. Fakat insanlar görevine dönmeden asansöre aynı şekilde binenler asansörü tekrar bozuyorlar. Asansör bozulduğunda bu kış günü çocuğumuzu alıyor sırtında karşıya geçiriyor. Sonra tekerlekli sandalyeyi karşıya geçiriyor. Saat 13.00'te çocuğum okula giderken aynı sıkıntı yaşanıyor. Çocuğum tuvalete gidemediği için aynı durum saat 16.00'da yine tekrarlanıyor. Akşam 18'de yine aynı ızdırabı çekiyoruz. Belediyemiz sağ olsun görevini yapıyor ama insanlarımız anlayışsız. Engelliler için olan asansörü kendileri kullanıyor. Biz de böyle perişanlığını çekiyoruz. Evimi karşıya taşısam seneye buradaki okulun yapılacağı söyleniyor. O zaman yine sıkıntı olacak. Vatandaşlara sesleniyorum; siz de bizim yerimizde olabilirdiniz, her normal insan bir engelli adayıdır. Kimsenin başına ne geleceği belli olmaz. Sadece çeken biliyor. Allah rızası için engeli olmayan ve şartları uygun olmayan kimse asansörü kullanmasın. Bunun sorunun önüne geçilebilmesi için asansörler şeffaf olabilir. Başka illerde olduğu gibi engelli ve yaşlı insanlar için manyetik asansör kartı veriliyor. Burada da böyle bir uygulama olabilir. Hem belediyeye maddi külfet getirmez hem de biz rahat ederiz. Bel altı problemlerinde ellerde de uzuv kaybı olması gerekiyor ki akülü araba yazdırıp alabilelim. Ellerde uzuv kaybı olmadığı için devletten akülü araba alamıyoruz. Bizim de imkanlarımız el vermiyor" dedi.

İnsanların birbirlerine saygılı olması gerektiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt ise oradaki asansörlerin engelli ve yaşlılar için yapıldığını; genç ve sağlıklı insanların merdivenleri kullanması gerektiğini söyledi.

Kenan Akyüz