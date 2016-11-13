Edinilen bilgiye göre olay, İzmit Karabaş Mahallesi İzmit İstanbul yolu üzerinde bulunan Turgut Özal Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş asansörü kullanarak yoldan köprünün üzerine çıkmak istedi. Köprüye çıkmak isteyen şahıs tam köprünün üst katına geldiğinde asansör bir anda durdu ve asansörde mahsur kaldı. Şahsın asansörde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörü önce anahtarı ile açmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Ardından asansörün kapılarını ekipmanları ile açmaya çalışan itfaiye erleri uzun uğraşlar sonucunda asansörde mahsur kalan vatandaşı kurtarmayı başardı. İtfaiye ekipleri şahsı kurtardıktan sonra asansörün kapısına emniyet şeridi çekerek asansörü kullanıma kapattı.

Asansörde mahsur kalan vatandaş kurtarıldıktan sonra itfaiye erlerine teşekkür ederken, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaan Kızıl