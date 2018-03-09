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Asansöre sığmayan 180 kiloluk kadını 7 kişi zor indirdi

Bursa'da, romatizma hastalığı sebebiyle hastaneye götürülmek istenen 180 kilo ağırlığındaki yaşlı kadın, asansöre sığmayınca, 7 kişi tarafından sedye ile 7. kattan aşağı güçlükle indirildi.

Asansöre sığmayan 180 kiloluk kadını 7 kişi zor indirdi

09 Mart 2018 09:08

Olay, Osmangazi'ye bağlı Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Osman Nizam ile birlikte yaşayan 180 kiloluk Sebahat Nizam (78), romatizma hastalığı sebebiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden randevu aldı.

Ayağa kalkmakta güçlük çeken Nizam için obezite ambulansı, 112 ve UMKE ekipleri seferber oldu. Apartmanın 7. katına çıkan ekipler, kadını sedyeye bindirip sıkıca bağladı. Daha sonra ekipler yaşlı kadını asansöre bindirmek istedi. Kadının asansöre sığmaması üzerine 7 kişi sedye ile yedinci kattan indirmek için seferber oldu.

Merdivenlerin dar olması sebebiyle ekipler aşağıya inmekte güçlük çekti. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından kadın aşağı indirildi. Nizam, daha sonra obezite ambulansı tarafından hastaneye götürüldü.  

Ahmet Faruk Çabuk
 

 

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