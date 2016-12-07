Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki S.K. isimli çocuğun, asansöre sıkıştığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, asansöre sıkışan S.K.'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşları sonrasında kurtarılan S.K.'nın sol bacak ve sol kalçasında kırık olduğu belirlendi. 13 yaşındaki S.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

