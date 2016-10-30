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ASAT’tan su kesintisi uyarısı

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT), Düden Tünel Geçişli Katlı Kavşak çalışmaları nedeniyle Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerindeki bazı mahallelerde 48 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

ASATtan su kesintisi uyarısı

30 Ekim 2016 12:18

ASAT’tan yapılan açıklamada, Düden Tünel Geçişli Katlı Kavşak inşaatı alanında kalan ana içme suyu isale hatlarının deplase edilmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerindeki bazı mahallelerinde 1 Kasım Salı günü 24.00 ile 3 Kasım Perşembe 24.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Deplase çalışmalarından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için gerekli özenin gösterileceği ifade edilerek, çalışmaların erken bitirilmesi durumunda belirtilen sürenin dolması beklenmeden şebekeye su verileceği kaydedildi. Vatandaşlar, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

İki gün süreyle su verilemeyecek mahalleler şöyle:
Sedir, Cumhuriyet, Dutlubahçe, Konuksever, Etiler, Yüksekalan, Yenigün, Kızıltoprak Doğuyaka, Yeşildere, Kızılarık, Çaybaşı (kısmen), Meydankavağı, Tarım, Topçular, Mehmetçik, Kırcamii, Fener, Yenigöl, Zümrütova, Güzelbağ, Güzeloba (kısmen), Yeşilköy, Yeşilova, Emek, Yeniemek, Yenimahalle, Karşıyaka, Mehmet Akif Ersoy, Yükseliş, Gündoğdu, Baraj, Kuzeyyaka, Osmangazi, Habibler, Sütçüler, Hüsnü Karakaş, Teomanpaşa, Düdenbaşı, Beşkonak, Doğuyaka, Altınova (düden, ova, menderes), Çamköy, Cihadiye, Çalkaya, Hacıaliler, Altıntaş, Ermenek (kısmen), Güzelyurt, Mandırlar, Varsak (Karşıyaka) Aksu Atatürk. 

Etiketler: su kesintisi


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