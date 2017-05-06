Asayiş uygulamasını çekirdek ve dondurma yiyerek izlediler

Kentte gelen şikayetler üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstasyon Caddesi üzerinde asker uğurlama konvoylarına yönelik çalışma yaptı. Oluşturulan uygulama noktalarında konvoylarda camlardan sarkanlar ve korna çalarak çevreyi rahatsız eden sürücüler uyarıldı. İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz'ün de katıldığı uygulamada konvoylarda bulunan araçlar denetlendi. Uygulama sırasında askere gidecek olan bir genç ve beraberindekiler Kongre ve Etnografya Müzesi yanında halay çekti. İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz de askere gidecek genç ile görüşerek hayırlı tezkereler diledi. Uygulamayı merakla takip eden vatandaşların bazıları çekirdek yedi bazıları ise dondurma yedi.

Uygulamalar esnasında cep telefonu ile konuşan bir sürücüye 95 lira para cezası kesilirken kurallara uymayan bir asker uğurlama konvoyu ile konvoydaki bir araca ceza kesmek isteyen polisler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri tarafından korna çalmamaları ve camdan sarkmamaları konusunda uyarılar kişiler uygulama noktasından da aynı şekilde ayrılması dikkat çekti. 2.5 yaşındaki Taha Yıldız görev yapan polis memurunu öperek çiçek verdi.

Araçlardan 15'ine cezai işlem uygulanırken, 4 araç çekici yardımıyla trafikten men edildi.

Aydemir Kadıoğlu - Hakan Kaleli