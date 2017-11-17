Aşçıoğlu Yapı 2018 yılı projelerini açıkladı

Türkiye ve yurtdışında inşaat sektörünün önemli oyuncuları arasında gösterilen Aşçıoğlu Yapı, yeni yılda yeni projelerinin inşaatına başlayacağını açıkladı. 1975 yılından beri ürettikleri projelerle yüzlerce yatırımcıyı konut sahibi yaptıklarını ifade eden Aşçıoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aşçıoğlu, 2018'de üretecekleri yeni projelerinde de yatırımcılarına yüksek standartlarda yaşam imkanının yanı sıra yüksek prim fırsatı sunacaklarının altını çizdi.

"Kentsel dönüşümü vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yapıyoruz"

2018 ve 2019 yıllarında özellikle Çekmeköy, Eyüp, Küçükçekmece ve Sancaktepe bölgelerinin piyasa şartları üzerinde değerleneceği öngörüsünde bulunan Ahmet Aşçıoğlu; yeni yılda kentsel dönüşüm projelerine de ağırlık vereceklerini açıkladı.

"Kentsel dönüşümü rant için değil vatandaşlarımızın can güvenliği için yapıyoruz" diyen Aşçıoğlu; "Kentsel dönüşüm kapsamında Grup olarak proje yapmaya devam edeceğiz. Her şeyden önce Türkiye’nin değişmesi, vatandaşlarımızın daha güvenilir ve daha sağlam yapılarda yaşayabilmesi açısından bu bize düşen en önemli görevdir" diye konuştu.

"Ev sahibi olmak için en uygun dönem"

Konut sahibi olmak isteyenlerin hiç beklememesi gerektiği söyleyen Aşçıoğlu; "2017 yılını tamamlarken devlet desteği ile birçok hedefimizi gerçekleştirmemiz sağlandı. Sektörde yapılan kampanyalarla maliyet artışlarını sübvanse ettik. Maliyetlerin artmasına rağmen şirket olarak biz bu artışı konut fiyatlarına yansıtmadık. Bu sebeple gayrimenkul almak için en uygun dönemin içindeyiz. İçinde bulunduğumuz durum orta gelir gurubu için gerçekten büyük bir şans. Firma olarak her zaman olduğu gibi bu günde tüketicinin yanında ve ekonomiye destek vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

"İnşaat sektörü büyümesine hız kesmeden devam edecek"

Şirketin 2018 planları ve sektörden beklentilerini de açıklayan Ahmet Aşçıoğlu; "Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklenen seviyenin üzerinde büyüme kaydetti. Geçtiğimiz yıl ülke olarak içinden geçtiğimiz zorlu sürecin ardından iç talebi destekleyici yönde hayata geçirilen projeler büyüme performansını olumlu etkilediğini gördük ve bu büyümenin hızla devam edeceğini tahmin ediyoruz. Gayrimenkul satış rakamlarının bir önceki yıla göre yüksek bir oranda artması sektörel büyümenin bir göstergesidir. Kampanyalar bu şekilde devam eder ise satışların daha da hızlanacağını ve Türkiye ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ekonomi iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan dalgalanmalardan etkilense de inşaat sektörünün 2018 yılında da büyümesine hız kesmeden devam edeceğini düşünüyorum bu anlamda sektörü dinç tutmak adına bütün meslektaşlarımızla hep beraber ne gerekiyorsa yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"Sadece yabancı yatırımcılar değil yerli yatırımcılar da teşviklerden yararlanmalı"

İnşaat sektörünün içinde bulunduğu olumsuz havadan sıyrılması için yabancı yatırımcıya verilen teşviklerin devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Aşçıoğlu; "Son dönemde yabancı yatırımcıya yönelik hayata geçirilen teşvikler bizleri oldukça mutlu etti. Ekonominin canlanması adına sadece yabancı yatırımcı değil yerli yatırımcıların desteği çok daha önemli. Bu konuda inanıyoruz ki devletimizin 2018 yılı içerisinde piyasaların daha da canlanabilmesi açısından bu konuda ciddi çalışmaları olacaktır. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye ekonomisinin bir hayli canlanacağını düşünüyoruz" dedi.