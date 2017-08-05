ASEAN ülkelerinden Kuzey Kore’ye uyarı

Filipinler’in başkenti Manila’da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesinde üye ülkelerin dışişleri bakanları, Kuzey Kore’ye seslenerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kurallarına uyması gerektiği konusunda ortak bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride Kuzey Kore’nin 4 ve 28 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan kıtalararası balistik füzelerin devam etmesinden dolayı duyulan endişeler belirtilerek, "ASEAN Kore Yarımadası’nda barış ve istikrara katkıda bulunacak yapıcı bir rol oynamaya hazır olacak" açıklaması yapıldı.

Bildiride ayrıca, "Bu gelişmeler, bölgede ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde tehdit altına alıyor. Bu nedenle Kuzey Kore’yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine tam olarak uyması için şiddetle çağrıda bulunuyoruz. Kuzey Kore’nin barışçıl yollarla tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez biçimde nükleerden çekilmesini desteklediğimizi yineledik, kısıtlamanın uygulanmasını istiyoruz. Gerginliği giderecek diyalog için elverişli şartların oluşturulmasının önemini vurguluyoruz" denildi.

(Jo Reyes / İHA)