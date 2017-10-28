ASELSAN’dan Bursalı firmalarla iş birliği

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri, ASELSAN’ın satın alma yetkilileriyle bir araya geldi. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) düzenlenen toplantıda konuşan BTSO Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, kümelenmenin yerli üretim payını artırmak, işbirliğini güçlendirmek, firmaların yenilikçi ve girişimcilik kültürünü geliştirme hedefi olduğunu söyledi. Kümelenme bünyesinde 100’e yakın sektör temsilcisinin olduğunu kaydeden Hatipoğlu, “Hedefimiz, savunma sanayi, deniz, sivil, sportif ve genel havacılık ile uzay teknolojileri konusunda firmalarımızın üretim yapmasını sağlamak” dedi.

Kümelenme ile firmaların milli projelerde yer almasını sağlayacak faaliyetlere de imza attıklarını kaydeden Hatipoğlu, geçen ay ‘Uludağ Özgün Projeleri Çalıştayı’nda Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkililerini Bursalı firmalarla buluşturduklarını hatırlattı. Toplantıda 20’ye yakın projenin görücüye çıktığını dile getiren Hatipoğlu, “Kentimizin mevcut gücü ve potansiyeliyle uzay, havacılık ve savunma alanlarında önemli avantajlara sahip. ASELSAN Günleri programımız ile de ASELSAN ve Bursalı firmalar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi istiyoruz” diye konuştu.

6.5 milyar dolarlık sipariş

ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, ASELSAN’ın her yıl istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü söyledi. ASELSAN’ın üzerindeki sipariş yükünün yıllar itibariyle arttığını ifade eden Kılıç, “Bugün itibariyle 6.5 milyar dolar değerinde alınmış siparişimiz var. Bu siparişlerin yıllara göre dağılımı, 2023-2025 yıllarına kadar uzanan teslimat programı var. ASELSAN bu kadar siparişi, teslimatı ve iş yükünü kendi başına yapmıyor. Ciddi bir yan sanayi ağı ile çalışıyoruz. Yan sanayinin teknolojik gelişimi ile birlikte yan sanayi firmalarına verdiğimiz işlerin niteliği ve niceliği de artmış durumda. Yıllar önce sadece talaşlı imalat ve döküm gibi basit işleri yan sanayiye yaptırırken bugün artık tasarım süreçlerinin de girdiği anahtar teslim projeleri yan sanayine çok rahatlıkla verebiliyoruz. Geldiğimiz nokta gerçekten gurur verici” dedi.

ASELSAN’ın bir vakıf şirketi olduğunu hatırlatan Kılıç, “ASELSAN aynı zamanda misyon şirketidir. Önceliklerimiz malı en uygun fiyata bir yerlerden almak değil. Millileştirme bizim için önemli. İçinde bulunduğumuz konjonktür de bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu amaçla da yurt içine verdiğimiz siparişlerimizi sürekli artırmayı istiyoruz. Katma değerli ürünleri yurt içinden tedarik ederek, ithalata olan bağımlılığımızı azaltmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Son 8 yılda yurt içine verilen siparişlerin yaklaşık 7 kat arttığını kaydeden Kılıç, bu alanda KOBİ’lerle yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. 2008 yılında KOBİ’lere verilen sipariş miktarı 62 milyon dolar iken bu rakamın 2016 yılında 410 milyon dolara ulaştığını dile getiren Kılıç, “Bunun ötesinde 2016 yılında her 10 siparişten 9’unu KOBİ niteliğindeki firmalara verdik. Bu seneki rakamlar da çok farklı değil. Bunun sonucunda yurt içi alım oranımız yüzde 66’ya çıktı. 2008’de bu oran yüzde 38’di. Siparişlerimizin 3’te 2’sine yakınını yurt içinden alır duruma geldik. Bu rakamın daha yüksek olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ASELSAN olarak Bursalı firmalarla iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydeden Kılıç, “Bursa’nın ciddi bir potansiyeli var. Ama şimdiye kadar savunma sanayi ile Bursa’nın bu gücünü bir araya getiremedik. Sanayi ve teknolojinin bu denli yoğun olduğu bir şehir ile çok az çalışılıyor olması önemli bir eksik. Bu bir başlangıç toplantısı olacaktır. Bursa’nın savunma sanayiden alacağı paya katkı sağlamayı hedefliyoruz. ASELSAN’ın kapısı her zaman size açık. İşbirliği toplantılarımıza devam edeceğiz. Bu toplantıya ev sahipliğinden dolayı BTSO’ya şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

İkili iş görüşmeleri yapıldı

Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü Murat Aslan, BASDEC çatısı altında bir araya gelen firmalara başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Aslan, ASELSAN’ın çalışmaları, milli projeleri ile tedarikçi seçme, başvuru ve değerlendirme süreçleri hakkında da bilgiler verdi. Toplantının ardından firmalar ASELSAN Tedarikçi Zinciri Direktörlüğü uzmanlarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı.

