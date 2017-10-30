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ASELSAN’dan BUTEKOM’a tam not

ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin (BUTEKOM) Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji odaklı yatırımlarına büyük güç kattığını söyledi.

ASELSANdan BUTEKOMa tam not

30 Ekim 2017 13:48


BTSO’nun vizyonuyla 2014 yılında yeni bir kimlik kazanan BUTEKOM, Bursa iş dünyası başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından başvuru yapan firmalara çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin savunma sanayi üretiminde bir markası olan ASELSAN da iş dünyasının Ar-Ge ve teknoloji odaklı yatırımlarına rehber olan BUTEKOM’da incelemelerde bulundu. Teknik ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nin test ve analiz laboratuvarlarında incelemelerde bulunan ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç ve beraberindeki heyet, aynı zamanda kuruluş çalışmaları süren İleri Kompozit Mükemmeliyet Merkezi ve Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi hakkında bilgi aldı.

BUTEKOM’un oldukça etkileyici bir merkez olduğuna dikkat çeken Kılıç, “BUTEKOM, bizim sanayide görmek istediğimiz bir model. Burada yapılan çalışmalar, BTSO öncülüğünde kurulan alt yapı, gerçekten bir sanayileşme modeli olmuş. Bu vizyondan dolayı BTSO’yu tebrik ediyorum” dedi.

Özellikle KOBİ’lerin test, analiz ve ölçme hizmetlerine büyük ihtiyaç duyduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:
“BUTEKOM, Ar-Ge ve teknoloji yatırımı yapacak sektör temsilcileri için çözüm ortağı bir merkez. Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin her yerinden merkeze taleplerin olması BUTEKOM’un ne kadar doğru bir karar olduğunu bizlere gösteriyor. BUTEKOM’un Bursa ve Türkiye için önemli bir model olduğunu düşünüyorum. Bu merkez, ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına büyük güç katacaktır. Umuyorum ki BUTEKOM modeli, Türkiye’nin her yerinde örnek alınarak uygulanır.”

BUTEKOM, şu an tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik 1220 farklı test yapabilme kapasitesi ile dikkat çekiyor. BUTEKOM, Bursalı firmaların yanı sıra İstanbul, Adana, Gaziantep, Denizli ve Tekirdağ gibi birçok farklı ildeki tekstil markaların Ar-Ge taleplerine cevap veriyor. Şu an tekstil sektöründe faaliyet gösteren yerel ve ulusal yaklaşık 65 farklı firma ile ortak projeler geliştiren BUTEKOM, Türk tekstil sektörünün katma değerli üretim kabiliyetine büyük katkı sağlıyor. 

Süleyman Aydın

Etiketler: ASELSAN, BUTEKOM

 

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